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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri için rakipleri belli oldu! Ay-Yıldızlılar kaçıncı torbada?

28.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı son iki maçtan bir beraberlik bir de mağlubiyet alsa B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na ise 2-1 yenilen Ay-Yıldızlılar'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan son iki maçta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış, Faroe Adaları'na ise 2-1 mağlup olmuştu. Stefan Kuntz yönetimindeki millilerin performansı kamuyunda tartışma yaratırken; Ay-Yıldızlılar, B Ligi'ne yükselmeye hak kazanmıştı. Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 Elemeleri için grup ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olan A Milli Futbol Takımımız için playoff'taki rakipler resmen belli oldu. A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de gerçekleştirilecek olan grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamaması halinde playoff'ta yer alacak.

İŞTE RAKİPLER;

İŞTE MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLER

PLAY-OFF'TAKİ RAKİPLER
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan

EURO 2024 TORBALARI

EURO 2024 TORBALARI
EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde;

1. TORBA

1. TORBA
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA

2. TORBA
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA

3. TORBA
Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
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Stefan Kuntz a milli takım euro 2024 uluslar ligi iyet grup kura çekimi
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