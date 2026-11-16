A Milli Takım'ın Fransa mağlubiyetini böyle değerlendirdiler: "Faturayı ağır ödedik!"

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. ve son haftasında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grubu puan alamadan tamamladı.
Karşılaşmada Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. 80. dakikada Kroupi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekibe, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile yanıt veren A Milli Takım, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Maçın ardından spor yazarları, Fransa-Türkiye karşılaşmasını değerlendiren dikkat çekici yorumlarda bulundu.
"Uluslar Ligi'nde yaşadığımız başarısızlığı dilerim Milli Takımımız ve oyuncuları bizlere bir daha yaşatmaz. Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan sonra Montella ile yola devam etmenin faturasını maalesef ağır ödedik. 6 maçta 0 puan çekerek Türk halkını üzdük. Kaliteli, becerikli, genç ve gelecek vadeden bir milli takımımız olmasına rağmen sakatlıklar ve şanssızlıklar üzerimize bir kabus gibi çöktü. Puan alamadan turnuvayı kapatmak tabii ki üzücü ama dünyanın sonu değil. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine hazırlanırken daha planlı ve daha programlı olmalıyız. Özellikle oyuncularımızı mental olarak iyi hazırlamalıyız. Uluslar Ligi'nin başarısızlığını zihinlerden silemezsek EURO 2028 elemelerine travmalı başlarız. Hayat geriye değil, ileriye doğru yaşanıyor. Futbolcularımız da böyle skorları yaşamak istemezlerdi ama Avrupa Şampiyonlarına, Dünya Kupası'na katılmış ülke olarak hedefimiz 2028 elemelerinden başarı ile çıkıp İngiltere'de finallere katılmak olmalı." [Sabah]
"5-4-1 ile topun arkasına geçtik, kalabalık, gömülü savunma ile Fransa ataklarını karşıladık. Pasla çıkamadığımız anlarda yüksek toplarla Deniz'e oynamak zorunda kaldık. Yaptığımız pas hataları kalemizde hep tehlike oluşturdu. Berke yediği gollere rağmen kalede kurtarışlarıyla güven verdi. İleride topla buluştuğumuz anlarda final paslarında ve vuruşlarda yetersiz kaldık. İkinci yarının başında kornerde herkes topu birbirine bırakınca golü yedik. Hakan ve Arda bir türlü oyuna istenilen seviyede giremediler. Girdikleri anda zaten oyun kalitemiz hemen yükseliyor. Beşli savunmada pozisyon verdik lakin topu üçüncü bölgeye daha fazla taşıdık, pozisyon ürettik ama skor üretemedik, mağlup olduk" [Sabah]
"Mühim olan bir oyun bulmak. Hocanın yeni sezonda bir oyun bulması lazım. Kimlerle devam edeceğini bulması ve onların üzerine inşa etmesi gerekiyor. Sergen Yalçın ile ilgili mart ayındaki maçlarda değerlendirme yapmamız gerekiyor. Aynı yıl içinde çıktığımız A Ligi'nden yine aynı yıl içinde düşmek önemli bir konu. Neyi eksik ya da yanlış yaptığımız bulmak için değenlendirme yapmamız lazım. Açık açık görüldü ki bu ligdeki takımlarla mücadele etmek istiyorsak A Ligi'nde a plus oyuncular bulmak lazım. Takımda bu seviye oyuncular var ama sayı az artırmak lazım. Kötü oldu. 6 maçta galip gelelemek sadece milli takımın değil, herkesin sorgulaması gereken çok önemli bir konu." [Takvim]
"A Ligi'ndeki performansımıza bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Kusursuz bir takım olan Fransa'yı evimizde elimizden kaçırdık. Dün de Fransa'ya karşı aslanlar gibi top oynadık. Maçı bir an bile bırakmadan savaştık, çok istedik. Dünkü kaçta puanı hak ettik aslında. Ama futbolun adaleti yok işte. Rakiplerimiz hep şanslıydı, biz talihsizdik. Bu Milli Takım'da hayat var arkadaş! Bu Milli Takım'ın önü çok açık… Sergen Yalçın'ın bu oyunu geliştireceğine ve millilerimize seviye atlatacağına yürekten inanıyorum. Sabır göstereceğiz, bu takımı destekleyeceğiz. Çünkü bu takım bizim takımımız!" [Fotomaç]
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