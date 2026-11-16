A Milli Takım'ın Fransa mağlubiyetini böyle değerlendirdiler: "Faturayı ağır ödedik!"

"SABIR GÖSTERECEĞİZ, DESTEKLEYECEĞİZ" (ZEKİ UZUNDURUKAN)

"A Ligi'ndeki performansımıza bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Kusursuz bir takım olan Fransa'yı evimizde elimizden kaçırdık. Dün de Fransa'ya karşı aslanlar gibi top oynadık. Maçı bir an bile bırakmadan savaştık, çok istedik. Dünkü kaçta puanı hak ettik aslında. Ama futbolun adaleti yok işte. Rakiplerimiz hep şanslıydı, biz talihsizdik. Bu Milli Takım'da hayat var arkadaş! Bu Milli Takım'ın önü çok açık… Sergen Yalçın'ın bu oyunu geliştireceğine ve millilerimize seviye atlatacağına yürekten inanıyorum. Sabır göstereceğiz, bu takımı destekleyeceğiz. Çünkü bu takım bizim takımımız!" [Fotomaç]