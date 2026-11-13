A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. hafta maçında A Milli Takım, İzmir'de Belçika'yı ağırladı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Belçika oldu.
Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez sahaya çıkan A Milli Takım, 20. dakikada Arda Güler'in frikik golüyle öne geçti. Belçika, 27. dakikada De Bruyne ile skoru eşitlerken karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol 30. dakikada De Ketelaere'den geldi.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Dünkü müsabakanın belki en doğru detayı, İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanması idi. Hep söylüyorum, milli takımı şehir şehir gezdirmek ideal bir metot değil. Dünyanın hemen hemen bütün büyük milli takımlarının bir ulusal statları vardır maçlarını oynadıklarını. En azından resmi müsabakaları aynı statta oynamalı, futbolcularınız bir meleke kazanmalı. Stada, zeminine, soyunma odasına, atmosferine alışmalı. Tam anlamıyla evinde gibi hissetmeli. Bunun için benim önerim Gürsel Aksel Stadı.. Benim hayalimdeki milli takım maçlarını Gürsel Aksel’de “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” tezahüratları altında oynuyor, kaptanlık bandını da Arda Güler takıyor. Arda’nın ne kadar genç olduğunun farkındayım ama böyle yıldızlar bizim gibi ülkelerde belki 20, belki 50 yılda bir doğarlar. Arda’nın zaten oyununa, vücut diline, haline tavrına baktığın zaman sahada bantsız liderlik yaptığını gözlemliyorsunuz. Euro 2028 elemelerinin başlangıcıyla beraber yeni bir start, yeni bir kaptan yakışır ulusal takıma. Tabii ki bence hiçbir konuda karar almaması gereken bu TFF’nin, “ayakla basket atmak”, “adamlık” gibi son derece objektif kriterleri olduğu için ne desek boş şu aşamada... Umarız her şey güzel olur ulusumuz adına." [Hürriyet]
"Uluslar Ligi'nde iki yenilgiye çok üzüldüm… Açılış maçında Fransa'ya karşı çok iyi oynamış, 10 kişi kalmamıza rağmen basit bir golle kaybetmiştik. İzmir'de Belçika'ya karşı ilk 20 dakikada Arda'nın muhteşem frikik golüne kadarki sürede rakibe sahayı dar ettik, coşkumuz, isteğimiz, mücadelemiz, topa hükmetmemiz ve pas trafiğimiz mükemmeldi. Arda, Madrid'den bile alkışları duyulan jenerik olacak mükemmel bir frikiğe imza attı. Arda vuruşunda topa öyle bir falso verdi ki Belçika kalecisi golün güzelliğine şapka çıkardı. Coşkuyu ele geçirdiğiniz zaman maalesef oyunu sakinleştirmesini aklımıza getiremiyoruz. Top bizde, oyunun kontrolü bizde, sakin olalım derken yine orta sahada kaptırdığ-ı mız basit bir top sonrası De Bruyne'den halı saha golü yedik. Doku, sanki şova çıkmıştı. Belçikalı yıldızı maalesef durduramadık. Sol taraftan yaptığı ataklarda çaresiz kaldık. De Ketelaere'nin attığı gol de bir başka halı saha modeliydi." [Sabah]
"İlk 20 dakikada fırtına gibi estik, önde bastık, iyi paslaştık ve Arda Güler'le muhteşem bir frikik golü attık… Arda öyle bir yere vurdu ki, Lammens hamle yaparak sadece golü güzelleştirebilirdi. Golün ardından iki net pozisyon daha bulduk ve onlardan birini gol yapabilmiş olsak maçın hikâyesi çok değişecekti. Ne var ki biz atamadık ve deyim yerindeyse ilk yarının kalan bölümünde sahada Arda Güler dışında kimsemiz kalmadı… Bize çok fazla Arda lazım vesselam. Orkun yok, Enes yok, Barış hiç yok, Yunus ona keza… Savunma zaten tatilde… Bu durumu iyi değerlendiren Belçika aldı sazı eline ve Doku ile sağ tarafımızı çökertti. Ceza sahamızda ellerini kollarını sallayarak paslaştıkları iki pozisyonda üst üste iki gol yedik. Önce De Bruyne, ardından De Ketelaere meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi." [Fotomaç]
"Oyunun ikinci devresi için beklenti milli takımımızın daha iyi oynamasıydı. Ancak oyunun kontrolü Belçika'da idi... Görüntü itibarıyla şu an Kenan Yıldız da olmadığında Arda Güler dışında maalesef üretken oyuncumuz yok. A Ligi'nde kalma ümitlerimiz zora girdi. Sergen hocanın düzeltmesi gereken çok konu var.İşi hiç de kolay değil. Yani, bu seviyede bu kadar dengesiz oyunlar Türk Milli Takımı'na yakışmıyor. Sergen hocanın bundan sonraki süreçte tabii ki hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Elemelerde başarılı olmak. Ama daha önemli konular var. Bunlardan bir tanesi milli takımın bir oyun kimliği bulması. Belki Sergen hoca ile kazanabiliriz ama oyun kimliğinin oturması gerekli. Bu maçtaki oyunu gördükten sonra pazar günü oynayacağımız Fransa maçına ümitli bakamıyorum." [Takvim]
"Final paslarında Arda dışında yeterince becerikli değildik. Arda Güler gibi bir futbol sihirbazına sahip bir takımın Belçika'yı yenmesi gerekirdi. Ama bizim henüz oturmuş bir oyunumuz yok maalesef! Evet dün kaybettik. Fransa maçı da zor. Ama bu Milli Takım'a sabır göstermek lazım. Bu Milli Takım bizim takımımız. Dün Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarların maç boyunca desteği muazzamdı. Ben Sergen Yalçın'a da güveniyorum. Bu takıma güçlü bir oyun inşa edecektir. A Ligi'deki kaderimiz Fransa maçından sonra belli olacak. Ama bir gerçek var ki şansımız azaldı. Sabır göstereceğiz ve güçlü bir biçimde destek göstereceğiz. Bu çocuklar bizim... Bizim Çocuklar onlar!" [Fotomaç]
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