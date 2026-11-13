A Milli Takım'ın yenilgisi sonrası çok sert sözler: Acemiler mangası!

"TEK BİR DOĞRU VARDI" (UĞUR MELEKE)

"Dünkü müsabakanın belki en doğru detayı, İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanması idi. Hep söylüyorum, milli takımı şehir şehir gezdirmek ideal bir metot değil. Dünyanın hemen hemen bütün büyük milli takımlarının bir ulusal statları vardır maçlarını oynadıklarını. En azından resmi müsabakaları aynı statta oynamalı, futbolcularınız bir meleke kazanmalı. Stada, zeminine, soyunma odasına, atmosferine alışmalı. Tam anlamıyla evinde gibi hissetmeli. Bunun için benim önerim Gürsel Aksel Stadı.. Benim hayalimdeki milli takım maçlarını Gürsel Aksel’de “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” tezahüratları altında oynuyor, kaptanlık bandını da Arda Güler takıyor. Arda’nın ne kadar genç olduğunun farkındayım ama böyle yıldızlar bizim gibi ülkelerde belki 20, belki 50 yılda bir doğarlar. Arda’nın zaten oyununa, vücut diline, haline tavrına baktığın zaman sahada bantsız liderlik yaptığını gözlemliyorsunuz. Euro 2028 elemelerinin başlangıcıyla beraber yeni bir start, yeni bir kaptan yakışır ulusal takıma. Tabii ki bence hiçbir konuda karar almaması gereken bu TFF’nin, “ayakla basket atmak”, “adamlık” gibi son derece objektif kriterleri olduğu için ne desek boş şu aşamada... Umarız her şey güzel olur ulusumuz adına." [Hürriyet]