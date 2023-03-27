A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve Mert Günok basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Kuntz'dan oruç iddialarına yanıt...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız gruba Ermenistan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaparken, ikinci karşılaşmada Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Bursa Timsah Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
Zorlu müsabaka öncesi teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolculardan Mert Günok düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Hırvatistan maçı da bunun için iyi bir örnek olacak. Ermenistan maçının devre arasından taktiksel değişiklik yapıp, sonuç almak bizim açımızdan iyi oldu.
Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık.
Karşımızdaki rakip, Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz.
"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."
"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Çıkan haberler dedikodudan ibaret. Kararlarımızı oyuncularımızın performansına göre veriyoruz."