A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve Mert Günok basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Kuntz'dan oruç iddialarına yanıt...

"4-3-3'E DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR MI?"

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."