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  4. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve Mert Günok basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Kuntz'dan oruç iddialarına yanıt...

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve Mert Günok basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Kuntz'dan oruç iddialarına yanıt...

27.03.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarırken, ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stefan Kuntz ve Mert Günok açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız gruba Ermenistan galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaparken, ikinci karşılaşmada Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Bursa Timsah Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

Zorlu müsabaka öncesi teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolculardan Mert Günok düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Hırvatistan maçı da bunun için iyi bir örnek olacak. Ermenistan maçının devre arasından taktiksel değişiklik yapıp, sonuç almak bizim açımızdan iyi oldu.

Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık.

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ" 

"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ" 

Karşımızdaki rakip, Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz.

"4-3-3'E DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR MI?" 

"4-3-3'E DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR MI?" 

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

"RAMAZAN'A SAYGI DUYUYORUM" 

"RAMAZAN'A SAYGI DUYUYORUM" 

"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Çıkan haberler dedikodudan ibaret. Kararlarımızı oyuncularımızın performansına göre veriyoruz."

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