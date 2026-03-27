A Milli Takıma övgüler! 20 milyonluk ülkede herkes onu konuşuyor: Romanya'ya semalarına karanlık çöktü

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından Rumen basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken, spor yazarları da mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takım ile Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Alınan bu sonuç sonrası Ay-yıldızlılar play-off finaline yükselirken rakibi Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova oldu.

Karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarları da mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Romanya basını da karşılaşmaya dair geniş bir yer ayırdı.

İŞTE O YAZILAR VE MANŞETLER

"ARTIK ONLAR DÜŞÜNSÜN" (GÜRCAN BİLGİÇ)

"Gerçekten gururla peşinden gideceğimiz bir jenerasyonumuz var. Sahada sakınmıyorlar kendilerini, her topa koşuyor, ayak - kafa sokuyorlar. Her rakip önlem almak zorunda, onlar da kendilerinin neler yapabileceklerinin farkındalar. Ve bu kez şans da peşimizden geldi. Ender atakta direkten dönüp, gol çizgisini paralel takip eden bir top vardı. Olacak iş değildi. Daha zor ve gergin maça gideceğiz. Çekinmeli miyiz? Bırakalım artık "onlar" düşünsün…" [Sabah]

"ÇOK KALİTELİ VE GÜZEL"  (ERMAN TOROĞLU)

"Ferdi’nin golü için iki cümle lazım. Birisi; Arda’nın müthiş görüşü ve pası. İkincisi; Ferdi’nin çok iyi istop edişi ve vuruşu. İki kaliteli oyuncu çok kaliteli ve güzel bir gol çıkardılar. Takımın en başarılı oyuncularından biri de İsmail’di. Hem oynadığı yerin görevini layıkıyla yaptı hem de artıları vardı. Oyuna iyi başlayamadık ama sonunu iyi getirdik." [Sözcü]

"MONTELLA'YI HAKLI ÇIKARDI" (LEVENT TÜZEMEN)

"Arda Güler'in harika pasına mükemmel koşu yapan Ferdi'nin top kontrolü ve gol vuruşu stattaki herkesi sevinç yumağı haline getirdi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 tercihinde Montella'yı haklı çıkardı. Çünkü İnter'in yıldızı oyunu yönettiği gibi kritik Rumen ataklarını orta alanda engelledi. Mert Müldür çalışkan, Barış Alper istekliydi. Kenan Yıldız çalışkanlığı ile ön plana çıkarken Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün yanı sıra atak başlangıçlarında yaptığı deparlar alkışlanacak güzellikteydi. Özellikle Arda top ayağındayken hiç hata yapmadı. Riske girmedi, bütün paslarını görerek bilerek vermeye özen gösterdi. Arkadaşlarını da zor duruma sokacak paslar atmadı. Ferdi'nin golünü hazırlayıcısı olarak imzasını koydu. Millileri alkışlıyoruz." [Sabah]

İLK ADIMI ATTIK" (ERCAN TANER)

"Golü nasıl bulacağız?” derken, Arda kilidi açacak nefis bir pas çıkardı Ferdi’ye. O da beklediğimiz golü attı. Böyle stres yüklü maçlarda bazen kimsenin beklemediği bir oyuncu çıkar, golünü atar. Ben maçın kolay geçeceğine inanmayan taraftaydım. Çünkü böyle tek maç üzerinden oynanan maçlarda herkes sahada elinden geldiğinin iki katını vermek için çaba gösterir. Mesela Romanya’nın direkten dönen topu ağlara gitse senaryo değişebilirdi. Bu maçla Dünya Kupası’na gitme yolunda ilk adımı attık. Bu nesil kupaya mutlaka katılmalı yoksa çok yazık olur." [Sözcü]

"ONLARA İHTİYACIMIZ OLACAK" (İLKER YAĞCIOĞLU)

"Bu maçta bazı oyuncular belki performans olarak beklentilerin altında kaldılar ama hepsi son derece iyi mücadele ettiler. İşin savunma kısmını doğru yaptılar. İlk maçı geçtik. Ama ikinci maçta bu maçta gerçek performanslarını sergileyemeyen özellikle Barış ve Kenan gibi oyunculara çok ihtiyacımız olacak. Darısı salı akşamına..." [Takvim]

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan'da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

