A Milli Takıma övgüler! 20 milyonluk ülkede herkes onu konuşuyor: Romanya'ya semalarına karanlık çöktü

"ÇOK KALİTELİ VE GÜZEL" (ERMAN TOROĞLU)

"Ferdi’nin golü için iki cümle lazım. Birisi; Arda’nın müthiş görüşü ve pası. İkincisi; Ferdi’nin çok iyi istop edişi ve vuruşu. İki kaliteli oyuncu çok kaliteli ve güzel bir gol çıkardılar. Takımın en başarılı oyuncularından biri de İsmail’di. Hem oynadığı yerin görevini layıkıyla yaptı hem de artıları vardı. Oyuna iyi başlayamadık ama sonunu iyi getirdik." [Sözcü]