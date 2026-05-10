Oğuzhan Uğur'un düzenlediği SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç! Tarihi belli oldu

Televizyon programcısı Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı! serisinin yeni konuğunun kim olacağı merakla bekleniyordu. Ceza, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi ile Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin şarkılarının daha önceki bölümlerde sahnede seslendirildiği programın yeni 'Saygı' konuğunu Oğuzhan Uğur resmen duyurdu; Serdar Ortaç!

Mustafa Fidan

Oğuzhan Uğur ve ekibinin yapımcılığını üslendiği özel formattaki Saygı1 konserleri büyük ses getirmişti. Son olarak Mustafa Sandal'ı konuk edildiği ve birbirinden hit şarkılarının seslendirildiği program büyük yankı uyandırmıştı.

SAYGI1 SERİSİNİN YENİ KONUĞUNU OĞUZHAN UĞUR DUYURDU: SERDAR ORTAÇ

SAYGI1 serisinin yeni konuğu merakla bekleniyordu. Oğuzhan Uğur, SAYGI1 serisinin yeni konuğunu resmen açıkladı. Sosyal medya tarafından uzun süredir beklenen Serdar Ortaç gecesinin tarihi de belli oldu.

Müzik dünyasına farklı bir soluk getiren SAYGI1 konserleri, ilk gününden bu yana büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Uğur ve ekibinin hayata geçirdiği özel format; Türk müziğinin unutulmaz isimlerini, yeni nesil sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak kısa sürede kült bir projeye dönüştü. Bugüne dek Ceza, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi gibi efsane isimlere adanan gecelerde birbirinden dikkat çekici performanslar sahnelenmiş, sosyal medyada günlerce konuşulan anlar yaşanmıştı.

MUSTAFA SANDAL GECESİYLE GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Türk müziğinin hafızalara kazınan şarkılarını farklı yorumlarla yeniden dinleyiciyle buluşturan SAYGI1, son olarak Mustafa Sandal gecesiyle gündeme damga vurmuştu. Özellikle Nikbinler performansı sonrası başlayan yapay zeka ve playback tartışmaları, konserin günlerce konuşulmasına neden olmuştu.

Yeni SAYGI1 için bir süre bekleyeceğimizi düşünürken, beklenen açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SAYGI1 videolarının altına gelen yoğun Serdar Ortaç yorumlarına dikkat çekti. Seyircinin isteğini geri çevirmeyeceğini belirten Uğur, yeni SAYGI1 gecesinin Serdar Ortaç için düzenleneceğini resmen duyurdu.

SERDAR ORTAÇ GECESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları heyecanını gizleyemezken, konserin detayları da kısa sürede gündem oldu.

SAYGI1 Serdar Ortaç gecesi bu ağustosta gerçekleşecek.

Oğuzhan Uğur, Serdar Ortaç’la arasında geçen mesajlaşmayı da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim gönderisine, “Kısa ve net 😄💪🏻 SAYGI1 Yeni Bölüm 4 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da! Biletlere 12 Mayıs Salı günü saat 12.00’de istanbulfestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.” notunu düştü.

Açıklamanın ardından konser şimdiden yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday gösterildi.

