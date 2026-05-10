Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da! Abdullah Kavukcu duyurdu

Jhon Duran cephesinde flaş gelişme! Fenerbahçe sonrası rotasını Rusya'ya kıran golcü oyuncunun Galatasaray’a haber yolladığı belirtildi. Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve Galatasaray sportif direktör Abdullah Kavukcu’dan transferi doğrulayan çarpıcı itiraflar geldi.

YILIN TRANSFER İTİRAFI: "FENERBAHÇE'DEN AYRILDI, GALATASARAY'A GİTMEK İÇİN UĞRAŞIYOR!"

Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran hakkında sarsıcı iddia! Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Duran’ın Galatasaray’a gitmek için yoğun çaba sarf ettiğini açıklarken; yönetici Abdullah Kavukcu’nun "Bize gelmek için haber yolluyorlar" sözleri taşları yerine oturttu.

"GALATASARAY İSTERSE BİTİRİR"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, katıldığı yayında Jhon Duran’ın Galatasaray’a olan ilgisini şu sözlerle ifşa etti:

"Jhon Duran’ın menajeri, Galatasaray’a daha önce Asprilla’yı getirdi ve kulüple ilişkileri oldukça iyi. Fenerbahçe’den ayrılırken Duran’ı Galatasaray’a önerdiler ancak o dönem gerçekleşmedi. Duran, ayrıldığından beri Galatasaray'a gitmek için uğraşıyor. Eğer Galatasaray yönetimi hamle yaparsa bu transferi bitirir."

ABDULLAH KAVUKCU'DAN GÖNDERME: "ANLAYAN ANLAR"

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu ise şampiyonluğun ardından verdiği röportajda isim vermeden yaptığı açıklamada, başka takımlara giden oyuncuların pişmanlık duyduğunu ima etti. Kavukcu, "Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar" diyerek Jhon Duran iddialarını güçlendirdi.

MENAJER FAKTÖRÜ DEVREDE

Duran'ın menajerlik şirketinin Galatasaray ile olan sıcak ilişkileri, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmış durumda. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Florya'ya kırmak isteyen 22 yaşındaki golcü için son kararı Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim verecek.

ZENİT PERFORMANSI ALARM VERDİ!

22 yaşındaki forvet, Rusya Premier Lig ekibinde ise şu ana kadar altı maça çıktı. Jhon Duran, altı maçta iki gol atarken bu iki gol de penaltı vuruşundan geldi.

Öte yandan Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı. Rus basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’nin eski golcüsü, Zenit'e transfer olduktan sonra 7 milyon euro değer kaybetti.