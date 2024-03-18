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A Milli Takımımızın yeni sezon formaları tanıtıldı! 1923'te giyilen ilk formalardan ilham alındı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 20:34
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Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi milli takımlar formalarını tanıttı. A Milli Takımımızın da yeni sezon formaları, tanıtılırken, 1923’te ilk milli maçta giyilen formalardan ilham alınarak tasarlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım sürerken turnuvada mücadele edecek takımlar ve diğer ülkeler yeni formalarını tanıtmaya başladı.

Millli takımımızın da yeni formaları belli olurken, 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılı bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu Türk bayrağının rengini barındırırken formanın kalp bölgesinde arma ve sırtında Türkiye yazısı bulunuyor.

SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

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Formalar şimdiye kadar üretilen en sürdürülebilir forma olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Milli Takım'ın yeni sezon formaları 21 Mart'ta satışa çıkacak.

İŞTE TAKIMLARIN YENİ FORMALARI...


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