Abana Turizm Derneği Hacıveli Kanyonu'nda doğa gezisi düzenledi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Hacıveli Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği yapıldı.

Abana Turizm Derneği'nin organizasyonu, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, 35 kişilik ekip yaklaşık 7 kilometrelik parkurdan oluşan kanyonda yürüdü.

Gezi rehberi Ecevit Uçak, AA muhabirine, uzun bir aranın ardından Turizm Derneği'nin organizasyonuyla kalabalık bir grupla kanyona girdiklerini söyledi.

Hacıveli Kanyonu'nun muhteşem doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülediğini anlatan Uçak, "Hacıveli Kanyonu ilçe olarak önemli değerlerimizden biri. Hem tatil için ilçemize gelen misafirlerimizin hem de Abana'da yaşayıp kanyonu görmeyen vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesini istedik. Çok da keyifli bir yürüyüş oldu ve büyük ilgi gördü. Yürüyüşçülerimiz kanyonun eşsiz güzelliklerini fotoğraflayarak, güzel anlara tanık oldu." dedi.

Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketi Abana'ya gelen Gürkan Gürsoy da kanyonun mutlaka görülmesi gereken güzellikler barındırdığını kaydetti.