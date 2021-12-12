Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.
Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale, 15 ildeki 40 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetliler katıldı.
Mangalda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.
Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.
Bolu Trabzonsporlular Topluluğu Başkanı Furkan Kaba, gazetecilere, festivalin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini belirterek, festivale yöresel sanatçıların da katıldığını söyledi.
Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz