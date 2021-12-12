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Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

12.12.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale, 15 ildeki 40 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetliler katıldı.

Mangalda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

Bolu Trabzonsporlular Topluluğu Başkanı Furkan Kaba, gazetecilere, festivalin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini belirterek, festivale yöresel sanatçıların da katıldığını söyledi.

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi

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