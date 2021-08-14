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Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

14.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'e yakın göl ve göleti bulunan Bolu, tabiat parklarıyla da ilgi görüyor.

Merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, temiz havası ve doğasıyla dikkati çeken Abant Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Yoğunluk nedeniyle Abant Tabiat Parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, ata, faytona ve bisiklete bindi, göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Belirlenen alanlarda ateş yakmadan piknik de yapan ziyaretçiler, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Park çevresinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirlerine uymaları ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcileri uyardı.

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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