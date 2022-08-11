Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler, ateş yakmamaları için uyarıldı. Bölgede, hoparlörlerden de uyarı anonsları yapılırken, tatilciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret edenlere, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerince uyarıda bulunuldu.

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

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