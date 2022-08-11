YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

11.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret edenlere, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerince uyarıda bulunuldu.

Bolu Valiliğinin ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanması kararı doğrultusunda ekipler, tabiat ve milli parklar ile ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.

Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler, ateş yakmamaları için uyarıldı. Bölgede, hoparlörlerden de uyarı anonsları yapılırken, tatilciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Abant'ta tatilciler orman yangınlarına karşı uyarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bolu jandarma

Bolu Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:53
Öğle
13:04
İkindi
16:54
Akşam
20:05
Yatsı
21:37
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın çöpe atmayın! Akıl almaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akıl almaz faydaları var

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.