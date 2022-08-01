YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

01.08.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser vermek için dün kente gelen Della Miles, ilçede oluşturulan lavanta vadisinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile lavanta topladı.

Etkinlikte Gürbüz ile şarkı seslendiren Miles, vadi hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, ABD'li şarkıcıyı Elbistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, güzel bir festivali geride bıraktıklarını ifade etti.

Vadide yetiştirilen lavantaların ilerleyen zamanda kent ekonomisine ciddi katkıları olacağını aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Festival boyunca en çok izlenen sanatçılardandı, sahnesi muhteşemdi. Zaten çok söze gerek yok, o bir dünya yıldızı. Festival sonrası bir gününü de bizimle geçirip, kültürel değerlerimizle ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbistan’da endüstriyel üretim yapmayı hedefliyoruz. Della Miles'a kırmayarak lavantanın tanıtımı noktasında da bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum."

Miles da Elbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak, lavantadan üretilen kozmetik ürünleri kullandığını ve lavantayı çok sevdiğini kaydetti.

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan della miles mehmet gürbüz

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:29
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:48
Yatsı
21:18
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.