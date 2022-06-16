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ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

16.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake: - "Müttefik Kara Komutanlığı'na ev sahipliği yapan İzmir, ülkelerimizi ve diğer 28 NATO üyesi ülkeyi birleştiren NATO ortaklığının güçlü bir sembolü konumundadır." - "Peki bağımsızlık ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucularımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti."

İZMİR (AA) - ABD'nin bağımsızlığının 246'ncı yıl dönümü İzmir'de verilen resepsiyonla kutlandı.

Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi Kurucu İşletici AŞ (ESBAŞ) sponsorluğunda, Uzay Kampı Türkiye bahçesinde verilen resepsiyon, Türk ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Eşi Cheryl Flake ile katıldığı resepsiyonda konuşan ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümünü kutlamak üzere İzmir'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu kadim ülkede bu denli harika, cömert ve nazik insanların arasında olmak bizim hayalimizdi Amerika'nın bağımsızlık gününü kutlarken kalplerimiz, 4 Temmuz tarihinde 246 yaşına girecek olan o genç, her şeye daha yeni başlamış ülkeye ait." dedi.

Siyasi ve coğrafi olarak önemli bir ülke diye nitelediği Türkiye'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Flake, "İzmir, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kutlamak için harikulade bir yer. Müttefik Kara Komutanlığı'na ev sahipliği yapan İzmir, ülkelerimizi ve diğer 28 NATO üyesi ülkeyi birleştiren NATO ortaklığının güçlü bir sembolü konumundadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Flake, bağımsızlığın önemini vurgulayarak, "Peki bağımsızlık ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölsün daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm' demişti. Bizim kurucularımıza da işte bu dinamik ilke rehberlik etmişti." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Flake, iki ülkenin ilişkilerinin çok boyutlu olduğunu, birbirlerine sadece güvenlik bağlarıyla bağlı olmadığına dikkati çekti.

ABD Büyükelçisi Flake, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasını güçlü bir şekilde kınadığını düşündüğümüzde Ukraynalıların, Türk mühendisliğinin kaydettiği olağanüstü ilerlemeye ithafen yazdıkları 'Bayraktar' adlı şarkı akıllara geliyor."

İki ülke arasında kültür ve eğitim alanındaki ilişkilere de işaret eden Flake, Türk öğrencilerin yurt dışında eğitim görmek için en fazla tercih ettiği ülkenin ABD olduğunu ve bunun kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Resepsiyona, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile sivil ve askeri yetkililerden oluşan davetliler katıldı.

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

- ABD Büyükelçisi Jeffry Flake: - "Müttefik Kara Komutanlığı'na ev sahipliği yapan İzmir, ülkelerimizi ve diğer 28 NATO üyesi ülkeyi birleştiren NATO ortaklığının güçlü bir sembolü konumundadır." - "Peki bağımsızlık ne kadar önemli? Bu ulusun kurucusu Mus

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

ABD'nin 246. bağımsızlık yıl dönümü İzmir'de kutlandı

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