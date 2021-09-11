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Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir?

11.09.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Acı Tatlı Ekşi filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. 5 sene sonra yeniden birleşmek üzere ayrılan çiftin hikayesinin anlatıldığı Acı Tatlı Ekşi filminin çekim yeri ve konusu merak konusu oldu. Peki Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filminin konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Acı Tatlı Ekşi filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sevilen filmde 5 sene sonra yeniden birleşmek üzere ayrılan çiftin hikayesi konu alınıyor. Film hakkındaki ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi bugün televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili detaylar bu sebeple merak ediliyor.
Acı Tatlı Ekşi filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da yapılmıştır. Filmin büyük bölümü ise İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesinde çekilmiştir.

KONUSU NEDİR?

KONUSU NEDİR?
Filmde Duygu ve Murat birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olduklarında Murat Duygu’ya evlenme teklif edecektir. Fakat Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra tekrardan birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yapacaklardır. Ancak hayatın bu çift için başka sürprizleri vardır.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Duygu: Özge Özpirinçci Murat: Buğra Gülsoy Alper: Yusuf Akgün Murat’ın Annesi: Füsun Demirel Murat’ın Babası: Rahmi Dilligil Eliz: Gözde Türkpençe Hakan: Osman Alkaş
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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Özge Özpirinçci
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