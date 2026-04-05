Kylie Jenner kedi paylaşımıyla tepki çekti! “Evcil hayvanı aksesuar gibi kullanıyor”

Dünyaca ünlü reality yıldızı ve iş kadını Kylie Jenner, sosyal medya paylaşımıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Jenner’ın evcil kedisini pırlanta detaylı bir tasma ile sergilediği fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinin tepkisini çekti.

Ünlü isim, beyaz ve gri tüylü kedisiyle verdiği pozları Instagram hesabında paylaşırken, bir karede hayvanı kucağında bebek gibi tutması, bir diğerinde ise dikkat çeken pırlanta tasmalı görüntü öne çıktı. Ancak bu paylaşımlar, hayranlarından beklediği ilgiden çok eleştiri aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Jenner’ın kediyi “trend bir aksesuar” gibi kullandığını öne sürerken, özellikle geçmişte sahip olduğu köpeklerin son dönemde paylaşımlarında yer almaması da dikkat çekti.

Bir kullanıcı, “Köpekleri nerede? Bu kedi sadece bu yılın estetik tercihi mi?” yorumuyla tartışmayı başlattı.



Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar, Jenner’ın kedisine yaklaşımını sert sözlerle eleştirirken, bazıları ise seçilen kedi türüne dikkat çekti.