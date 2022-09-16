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Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

16.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Beril Ceren Öztürk gümüş, Onur Şeker de bronz madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Beril Ceren Öztürk gümüş, Onur Şeker de bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde yapılan şampiyonada, Bakırköy Ataspor Kulubü sporcusu Beril Ceren Öztürk, 150 metre çift palet yarışlarında ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada mücadele eden milli sporcu Onur Şeker de 150 metre çift palet yarışlarında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda gençler kategorisi 4x150 metre bayrak yarışında Mehmet Ali Uzunoğlu, Onur Şeker, Beril Ceren Öztürk ve Ece Ayça Karabulut'tan oluşan milliler takım halinde bronz madalya kazanmıştı.

Böylece milliler, şampiyonada bir gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

- Milli sporcu Beril Ceren Öztürk gümüş, Onur Şeker de bronz madalya kazandı

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

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