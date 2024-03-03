Survivor'da böylesi görülmedi, Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul'dan Dominik'le bağlantıya geçip Aysu'ya yemek yollamaya çalıştı...

Survivor tarihinde böylesi görülmedi. Bu sefer kavga değil... Survivor All Star yarışmacılarından Aysu'nun abisi öyle bir şey yaptı ki Acun Ilıcalı ekibine yakalandı.
Acun Ilıcalı konseyde yaşananları anlatarak kızgınlığını da dile getirdi.
Acun Ilıcalı konuşmasında "Daha önce hiç başımıza gelmedi bu seferki konu organize bir şekilde arkadaşlar yiyecek temini çabası. Bununla ilgili tabii siz nasıl bir çaba içindeyseniz bizim ekibimizde bu tip olayları engelleme çabası içinde" dedi.
Acun Ilıcalı devamında şunları söyledi:
"İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçip artık işi operasyona bağlamış Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek yollamaya çalışıyor."
Aleyna ise "Şaka mı?" diyerek şoke olduğunu söyledi. Ilıcalı ise "Organize suç bizim için başkadır, soğuk bakacağımız bir konudur. Bu yarışmacımız mavi takımdan Aysu. Aysu'nun abisi herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içine girmiş.
Çok sıcak bakmayacağınız bir konu öyle bir bakıyorsun ki anlamıyormuş gibi de yapma yani... Yarışma yapıyoruz film çevirmeye gerek yok. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacaksın" dedi.
5 ödül cezaya diğer yarışmacılar şoke olurken Aysu'nun tavrı da Ilıcalı'yı rahatsız etti.