Survivor'da böylesi görülmedi, Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul'dan Dominik'le bağlantıya geçip Aysu'ya yemek yollamaya çalıştı...

"FİLM ÇEVİRMEYE GEREK YOK"

Aleyna ise "Şaka mı?" diyerek şoke olduğunu söyledi. Ilıcalı ise "Organize suç bizim için başkadır, soğuk bakacağımız bir konudur. Bu yarışmacımız mavi takımdan Aysu. Aysu'nun abisi herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içine girmiş.