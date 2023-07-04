Acun Ilıcalı da o kervana katıldı! Fenerbahçe'nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler için olay olacak sözler

Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini ekleyerek İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurmuştu.
İngiliz ekibi Hull City'nin Türkiye'de yaptığı hazırlık kampında kameraların karşısına geçen Acun Ilıcalı oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hull City'nin ve Türk futbolunun gündemine dair konuşan Ilıcalı, transferin gözde ismi Arda Güler için de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok. İrfan çok büyük bir yetenek, çok severim ama şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir durumda ilk görüşeceğim kişi sayın Ali Koç olur. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil.
"Beşiktaş, benim için çok değerli bir camia. Değeri benim için her zaman büyüktür. Ozan Tufan da değerli bir oyuncu. Normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ozan'a İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar adına şarkılar söylüyor. Premier Lig hayali de var. Buna konsantre. Konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor. İngiltere'de çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel sene. Hocamızı çok seviyor. Aralarında ağabey-kardeş ilişkisi var. Hull City'de kalacak."
"Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi. Futbol kariyerine tam olarak güvendiği bir yerde devam etmek istedi. Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Ozan Tufan da bana duyduğu güven nedeniyle geldi. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana. Allahyar'ı aramış. Allahyar'ın Ukrayna'da opsiyonunu kullanacaklardı ama kalmak istemedi. Bize gelmek istedi, bize güvendi."
"Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek. Onun kapısındayım. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem."
"Türkiye'de korsan yayının bitmesi lazım. Bu ülke futbolda çok zorlanacak. Anadolu takımlarını çok zor günler bekliyor. Anadolu naklen yayın parası ile yaşıyordu. Şu anda naklen yayın geliri korkunç derecede düştü. beIN Sports'un suçu yok. Korsan yayın var, abone sayısı az. Naklen yayın gelirleri 10'da 1'e düştü. Anadolu takımları bundan sonra çok zorlanacak, uyarıyorum. Korsan yayını ülkecek bitirmemiz lazım. Bunun için 1 yıldır uğraşıyorum."