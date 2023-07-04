Acun Ilıcalı da o kervana katıldı! Fenerbahçe'nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler için olay olacak sözler

"OZAN TUFAN KALACAK"

"Beşiktaş, benim için çok değerli bir camia. Değeri benim için her zaman büyüktür. Ozan Tufan da değerli bir oyuncu. Normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ozan'a İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar adına şarkılar söylüyor. Premier Lig hayali de var. Buna konsantre. Konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor. İngiltere'de çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel sene. Hocamızı çok seviyor. Aralarında ağabey-kardeş ilişkisi var. Hull City'de kalacak."