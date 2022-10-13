Acun Ilıcalı'dan beklenmedik hamle! Şota'yı göndermişti, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve...

Türk iş insanı ve medya patronu Acun Ilıcalı, 2021 yılında satın almak için görüşmelere başladığı İngiltere Championsip ekibi Hull City'i bu yılın başlarında satın almıştı. Hull City'deki başkanlık kariyerine başarılı bir grafik çizerek başlayan Ilıcalı, özellikle haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırmıştı.

Takımı aldığı günden bu yana birçok yeni isimle kadroyu güçlendiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den de birçok ismi kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE'DEN 3 TRANSFER

Hull City'yi yeniden Premier Lig'e taşımak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas'ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.

O İSMİ DE İSTEDİ!

Fenerbahçe'den yaptığı transferlerin yanı sıra Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu.

TEKLİF DOĞRULANDI!

Konuya ilişkin Lig Radyo'ya konuşan Çorlu, teklifi doğrularken, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe izin vermeden bir yere gitmem. Hull City konusunda iki seçenek var; ya Hull City altyapısı ya da Hull City'e Türkiye'de altyapı kurmak." dedi.

BAŞKANIN ONAYI BEKLENİYOR

Yani Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.