Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! ''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

"BUNUN FENERBAHÇE'Sİ, GALATASARAY'I, BEŞİKTAŞ'I YOK"

"Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."