Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! ''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada."
"Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor!"
"Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."
"Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?"
"Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem."