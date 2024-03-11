SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! ''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! ''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından konuştu. Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın tavsiyeleri ve sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Canlı Skor

"KURALLARIN AÇIĞINI ARIYORLAR"

"KURALLARIN AÇIĞINI ARIYORLAR"

"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada."

"HER 1.5-2 DAKİKADA BİR BİRİ YERE YATIYOR"

"HER 1.5-2 DAKİKADA BİR BİRİ YERE YATIYOR"

"Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor!"

"BUNUN FENERBAHÇE'Sİ, GALATASARAY'I, BEŞİKTAŞ'I YOK"

"BUNUN FENERBAHÇE'Sİ, GALATASARAY'I, BEŞİKTAŞ'I YOK"

"Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."

"İNANDIRICI BULMAMIZ MÜMKÜN MÜ?"

"İNANDIRICI BULMAMIZ MÜMKÜN MÜ?"

"Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?"

"BU, BİR TAKIMIN OYUNUNU BOZMAK ÜZERİNE OLAN BİR SİSTEM"

"BU, BİR TAKIMIN OYUNUNU BOZMAK ÜZERİNE OLAN BİR SİSTEM"

"Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakem Acun Ilıcalı city maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkutan deprem!

Samsun'da korkutan deprem!

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

İlk sahura Vosvos'larla kaldırdılar! Duyan cama koştu

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı!

''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.