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Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya gelinliğiyle mest etti! Düğün sırasındaki mini elbisenin fiyatı olay...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 07:37
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Acun Ilıcalı bir süredir beraber olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünde tercih ettiği sade gelinlik çok beğenilirken düğün sırasında giydiği elbisenin fiyatı da sosyal medyayı salladı.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğuna dair iddiaları yalanlayan Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen düğünde sade görünümüyle herkesi mest etti.

Ilıcalı düğünün devamında basının karşısına çıkarak 'Uzunca zamandır beraberdik, bugün de nikahımızı kıydık, arkadaşlarımızla beraber olacağız. Sağ olun var olun diyelim" dedi.

Heyecanlı görünen gelin ise 'Yani çok söylenecek bir şey yok aslında, umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle, bu kadar söyleyeceklerim' dedi.

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GELİNLİĞİNİN HER DETAYI ÇOK BEĞENİLDİ

Ayça Çağla Altunkaya'nın sade seçimleri sosyal medyada da gündem oldu. Monique Lhuillier marka gelinlik tercih eden Acun Ilıcalı'nın eşinin gelinliği, her detayıyla göz kamaştırıcıydı.

Gelinliğin omuzlarını açıkta bırakan modern kesimi ve ince tül detayları, klasik şıklık ile günümüz trendlerini mükemmel şekilde birleştiriyor. Çağla Altunkaya'nın doğal güzelliği ve zarafeti sosyal medyada tam not aldı.

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta kendisini çok mutlu ettiğini söylediği eşi Ayça Çağla Altunkaya düğün sırasında ise mini bir elbise giydi.

Zarif detaylara sahip elbisenin fiyatı ise sosyal medyayı salladı. Mynet'in haberine göre; Ayça Çağla Altunkaya'nın tercih ettiği after parti elbisesinin fiyatı 87 bin 200 TL idi.

Bu elbise de çok beğenildi sosyal medyada ancak fiyatı da epey konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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