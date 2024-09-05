Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya gelinliğiyle mest etti! Düğün sırasındaki mini elbisenin fiyatı olay...

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğuna dair iddiaları yalanlayan Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen düğünde sade görünümüyle herkesi mest etti.

Ilıcalı düğünün devamında basının karşısına çıkarak 'Uzunca zamandır beraberdik, bugün de nikahımızı kıydık, arkadaşlarımızla beraber olacağız. Sağ olun var olun diyelim" dedi.

Heyecanlı görünen gelin ise 'Yani çok söylenecek bir şey yok aslında, umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle, bu kadar söyleyeceklerim' dedi.