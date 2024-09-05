Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Ilıcalı düğün sonrası değişimiyle gündemde! Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali...

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı. Yıllardır devam eden aşk evlilikle taçlandı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecenin sonrasındaki partide gelin Ayça Çağla Altunkaya gece boyunca yerinde durmadı.

Keyifli geçen gecenin ertesi günü Ayça Çağla Altunkaya hemen soyadını değiştirerek Ilıcalı yaptı.

Görkemli düğün kadar Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği de gündeme geldi. Gündeme gelen başka bir detay ise Ayça Çağla Altunkaya'nın eski haliydi.

ESKİ HALLERİNE YORUM YAĞDI

Ayça Çağla Altunkaya'nın yıllardır makyörlüğünü yaptığı Can Yaman'ın eski paylaşımları yeniden gündem oldu.

Ayça Çağla Altunkaya'nın o hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Saç rengini değiştirmesi iyi olmuş", "Çok estetik", "Şeyma gibi", "Estetiklerle de çok güzel" yorumları yapıldı.