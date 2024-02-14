Acun Ilıcalı'nın 'ismini kenara yazın' dediği Jaden Philogene inanması güç bir gole imza attı!

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'te mücadele eden ekiplerden Hull City'nin ligde çıktığı son mücadelede Rotherdam United ile karşı karşıya geldi.

Ilıcalı'nın ekibi rakibi karşısında henüz 4. dakikada 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Hull City'e galibiyeti getiren gol 75. dakikada Jaden Philogene'den gelirken yıldız ismin attığı enfes gol olay oldu.

O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şık bir vuruşla harika bir gole imza atan Philogene'nin bu vuruşu sonrası Acun Ilıcalı'nın yıldız isim için söylediği sözler gündem oldu.

"ŞU İSMİ KENARA YAZIN"

Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında transfer ettiği Jaden Philogene hakkında "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerine yer vermişti.

Hull City formasıyla 16 maça çıkan Jaden Philogene oynadığı maçlarda 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

