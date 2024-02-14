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  4. Acun Ilıcalı'nın 'ismini kenara yazın' dediği Jaden Philogene inanması güç bir gole imza attı!

Acun Ilıcalı'nın 'ismini kenara yazın' dediği Jaden Philogene inanması güç bir gole imza attı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ligde son oynadığı karşılaşmadı Rotherdam United karşısında geriden gelerek kazanırken, karşılaşmanın 75. dakikasında Jaden Philogene'nin attığı gol maçın önüne geçti. İşte detaylar...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'te mücadele eden ekiplerden Hull City'nin ligde çıktığı son mücadelede Rotherdam United ile karşı karşıya geldi.

Ilıcalı'nın ekibi rakibi karşısında henüz 4. dakikada 1-0 geriye düşse de mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Hull City'e galibiyeti getiren gol 75. dakikada Jaden Philogene'den gelirken yıldız ismin attığı enfes gol olay oldu.

O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

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Şık bir vuruşla harika bir gole imza atan Philogene'nin bu vuruşu sonrası Acun Ilıcalı'nın yıldız isim için söylediği sözler gündem oldu.

"ŞU İSMİ KENARA YAZIN"

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Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında transfer ettiği Jaden Philogene hakkında "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerine yer vermişti.

Hull City formasıyla 16 maça çıkan Jaden Philogene oynadığı maçlarda 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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