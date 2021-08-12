Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın bir spor salonunda çekilen görüntüsü kafa karıştırdı. Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeğinin çıkmış olması, ‘’Hamile’’ iddialarını güçlendirdi. Bu görüntünün ardından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftten henüz bir açıklama yapılmadı.

ACUN ILICALI’NIN SEVGİLİSİ AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini göz önünde yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Formuna dikkat etmesiyle bilinen Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda objektiflere yakalandı.

Magazin Fırtınası’nda yer alan fotoğrafta; Ayça Çağla Altunkaya’nın karnının şiş olduğu görüldü.