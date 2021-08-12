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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

12.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle duyulan Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği, ‘’Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?’’ sorusunu beraberinde getirdi. Şeyma Subaşı’dan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı’nın yeniden baba olacağı iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın bir spor salonunda çekilen görüntüsü kafa karıştırdı. Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeğinin çıkmış olması, ‘’Hamile’’ iddialarını güçlendirdi. Bu görüntünün ardından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftten henüz bir açıklama yapılmadı.

ACUN ILICALI’NIN SEVGİLİSİ AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLE Mİ?

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.
İlişkilerini göz önünde yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Formuna dikkat etmesiyle bilinen Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda objektiflere yakalandı.
Magazin Fırtınası’nda yer alan fotoğrafta; Ayça Çağla Altunkaya’nın karnının şiş olduğu görüldü.
Bu görüntünün ardından Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın bebek beklediği iddiası, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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