İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca kesiminde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
DHA
Dolunun araçlarına zarar vermesinden endişe eden sürücüler, Çatalca tüneli içerisine sığındı. Yağışın etkisini azaltmasının ardından sürücüler yeniden yollarına devam etti.
DHA