'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu! Ekin Su'dan göğüs estetiği itirafı

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca yurt dışında adeta bir yıldız gibi parladı. Yarışma kazancına ek olarak markalarla da anlaşan Ekin Su cinsel ilişki itirafıyla gündemdeydi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın yer aldığı sezonunda kimsenin seks yapmadığını söyledi.

GÖĞÜSLERİNİ DİKLEŞTİRMİŞTİ

"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyen Ekin Su estetik itirafında da bulundu. Yarışma öncesi bir dizi estetik operasyonu yaptırdığı konuşulan oyuncu doğallığa dönmeye çabalıyor.

DOĞAL GÜZELLİK KARARI Sahip olduğu dudak dolgusunu da eritmeyi planladığını paylaşan Ekin-Su, 'Bence doğal güzellik çok daha güzel. Saçlarımı çikolata rengine çevirdim" dedi.