MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu! Ekin Su'dan göğüs estetiği itirafı

'Adada seks' açıklaması çok konuşulmuştu! Ekin Su'dan göğüs estetiği itirafı

18.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmasında birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu geçtiğimiz günlerde adada hiçbir yarışmacının seks yapmadığını açıklamıştı. Bu açıklaması olay olan Ekin Su doğallığın ne kadar değerli olduğunu anladığını söyleyerek göğüs estetiği itirafında bulundu.

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca yurt dışında adeta bir yıldız gibi parladı. Yarışma kazancına ek olarak markalarla da anlaşan Ekin Su cinsel ilişki itirafıyla gündemdeydi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu özellikle çarşaf altında cinsel ilişkilerin sık yaşandığı Aşk Adası'nın yer aldığı sezonunda kimsenin seks yapmadığını söyledi.

GÖĞÜSLERİNİ DİKLEŞTİRMİŞTİ

"Her yerde kamera varken kim seks yapacaktı?" diyen Ekin Su estetik itirafında da bulundu. Yarışma öncesi bir dizi estetik operasyonu yaptırdığı konuşulan oyuncu doğallığa dönmeye çabalıyor.

DOĞAL GÜZELLİK KARARI

DOĞAL GÜZELLİK KARARI
Sahip olduğu dudak dolgusunu da eritmeyi planladığını paylaşan Ekin-Su, 'Bence doğal güzellik çok daha güzel. Saçlarımı çikolata rengine çevirdim" dedi.
Ekin Su Cülcüloğlu ayrıca "Kendime büyük bir şey yapmadım, değil mi? Tamam, göğüsler dışında" diyerek göğüslerine estetik yaptırdığını da ilk kez itiraf etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Love Island Oyuncu söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Dünyanın en iyi oyuncusu ödülü Ballon d'Or'un sahibi Benzema oldu!

Dünyanın en iyi oyuncusu ödülü Ballon d'Or'un sahibi Benzema oldu!

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!

İlginizi Çekebilir

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.