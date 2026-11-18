Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un Bebek'teki manzaralı dairesi yine gündeme geldi. Daha önce 2.5 milyon dolara istediği öne sürülen Altuğ bu haberleri “Hayır satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı" demişti. Oyuncunun eviyle ilgili yeni iddia gündem oldu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre Pınar Altuğ sonunda lüks dairesini sattı. Cankurt yazısında Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin Boğaz manzaralı evi kaça sattığını şöyle açıkladı:

"Yıllardır 'sattı', 'satıyor' diye haberler çıkan evini bu kez gerçekten satıp Boğaz'la irtibatını kopardı. Altuğ'un evini kaça sattığını da öğrendim: Tam tamına 85 milyon TL'ye. Bu yılın başındaki haberlerde 2.5 milyon dolara sattığı haberleri çıkmıştı ama bugünkü kurla o rakamın çok altında, 1.7 milyon dolara evini satmış oldu. Bakalım bu parayla ne yapacak, ihtiyacımı var yoksa yatırım mı yapacak? Yakında onu da öğrenirim."



BORÇ AÇIKLAMASI

Öte yandan Altuğ geçtiğimiz günlerde borç para vermenin arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceğine dair bir açıklama yaparak dikkat çekmişti. Altuğ, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" demişti.