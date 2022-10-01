'Adamı dans ettirdi!' Galatasaraylı Dries Mertens'in Adana Demirspor maçında kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası kritik bir maça sahne oldu. Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, yeni transferlerden Dries Mertens'e ilk 11'de görev verdi.
Belçikalı yıldızın karşılaşmanın 24. dakikasında yakaladığı pozisyon, sosyal medyada gündem oldu.
Adana Demirspor ceza sahası içerisinde topla buluşan Mertens, rakibi Samet Akaydın'ı tam 3 kez çalımladı ve meşin yuvarlağı sağına çekerek kaleyi düşündü.
Deneyimli futbolcunun şutunu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi ve top, kornere çıktı.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
Bu pozisyonun ardından Galatasaraylı taraftarlar, Dries Mertens'in istekli oyununu övdü.
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