SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. 'Adamı dans ettirdi!' Galatasaraylı Dries Mertens'in Adana Demirspor maçında kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı...

'Adamı dans ettirdi!' Galatasaraylı Dries Mertens'in Adana Demirspor maçında kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı...

01.10.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'i ilk 11'de görevlendirdi. Belçikalı yıldızın maçın 24. dakikasında yakaladığı pozisyon sonrası Galatasaraylı taraftarlardan büyük övgü geldi. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası kritik bir maça sahne oldu. Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, yeni transferlerden Dries Mertens'e ilk 11'de görev verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AA-20221001-29042688-29042687-ADANA_DEMIRSPOR_GALATASARAY (Large)

Belçikalı yıldızın karşılaşmanın 24. dakikasında yakaladığı pozisyon, sosyal medyada gündem oldu.

RAKİBİNİ 3 KEZ ÇALIMLADI

Screenshot_18

Adana Demirspor ceza sahası içerisinde topla buluşan Mertens, rakibi Samet Akaydın'ı tam 3 kez çalımladı ve meşin yuvarlağı sağına çekerek kaleyi düşündü.

Screenshot_19

KALECİ SON ANDA ÇIKARDI

Screenshot_20

Deneyimli futbolcunun şutunu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi ve top, kornere çıktı.

ÖVGÜ YAĞDI

Screenshot_21

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Bu pozisyonun ardından Galatasaraylı taraftarlar, Dries Mertens'in istekli oyununu övdü.

İŞTE TARAFTARLARIN BAZI YORUMLARI;

DRIES MERTENS'E ÖVGÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor dries mertens galatasaray samet akaydın spor ecem spor toto erden spor tot süper li spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Tam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayın

Tam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayın

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif

Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

Trabzonspor, Kayseri'de geri döndü!

Trabzonspor, Kayseri'de geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.