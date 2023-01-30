Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı! Hulk ve Suarez transferleri neden gerçekleşmedi?

"HULK VE EŞİ GELMEK İSTİYORDU..."

Murat Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok."