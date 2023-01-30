Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı! Hulk ve Suarez transferleri neden gerçekleşmedi?

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzereydi... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağlamıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da transfer gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.
Murat Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok."
"Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor."
"Yunus Akgün'e 7M€ teklif gelmiş. Adana Demirspor 7M€ verip bir oyuncu alamaz. Niye alamaz, şampiyon olsan bile gelecek para 12M€. Bizim bütçemiz şu an 23M€. Arada 11M€ var. Şampiyon olmazsan gelecek para 6M€, stad geliri, reklamlar falan 10M€. Aradaki 13M€ nereden gelecek? Bu kadar basit mi, Yunus'ları biz çıkartacağız."
"Suarez'le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez."