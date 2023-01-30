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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dünya yıldızlarını teker teker açıkladı! Hulk ve Suarez transferleri neden gerçekleşmedi?

30.01.2023 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmıştı. 36 yaşındaki yıldızın Adana temsilcisinin teklifini kabul ettiği ifade edilmişti. Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, bu transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzereydi... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağlamıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da transfer gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.

"HULK VE EŞİ GELMEK İSTİYORDU..."

"HULK VE EŞİ GELMEK İSTİYORDU..."

Murat Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok."

"BİTTİ ARTIK, GELME ŞANSI YOK"

"BİTTİ ARTIK, GELME ŞANSI YOK"

"Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor."

"YUNUS AKGÜN'E 7 MİLYON EURO"

"YUNUS AKGÜN'E 7 MİLYON EURO"

"Yunus Akgün'e 7M€ teklif gelmiş. Adana Demirspor 7M€ verip bir oyuncu alamaz. Niye alamaz, şampiyon olsan bile gelecek para 12M€. Bizim bütçemiz şu an 23M€. Arada 11M€ var. Şampiyon olmazsan gelecek para 6M€, stad geliri, reklamlar falan 10M€. Aradaki 13M€ nereden gelecek? Bu kadar basit mi, Yunus'ları biz çıkartacağız."

"SUAREZ İLE GÖRÜŞTÜK"

"SUAREZ İLE GÖRÜŞTÜK"

"Suarez'le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez."

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