Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok konuşulacak transfer açıklaması! "Fenerbahçe'den alabiliriz"

Süper Lig'de sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hedeflerini büyüten Adana ekibinde Başkan Murat Sancak Hürriyet'e verdiği röportajda yeni sezona dair açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
'Montella ile iki yıl çalıştık, ben kalmasını isterdim. Ama geldiğimiz nokta da ailesini özlemişti gitmek istedi. Hala görüşürüz belki ilerde tekrar çalışabiliriz. Devam etmesini ben isterdim. Geriye bakmaya gerek yok.''
''Benim her zaman B ve C planlarım vardır. Montella ayrılınca 3-4 hoca bize ulaştı çalışmak istediğini dile getirdi. Guti ile görüşüyorduk listemiz hazırdı. En son Slaven Bilic ile görüştük ama aklımızda Kluivert vardı ve onunla anlaşmaya vardık. O da Montella gibi pozitif enerjisi yüksek hoş bir adam. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum ona 5.lik için prim koydum seneye 5.sırada bitiren Avrupa'ya gidebilecek. Ama Kluivert kabul etmedi ben 5.liği başarı saymam dedi. 'Slaven Bilic ile rakamlarda anlaşamadık aracılar sebebiyle sorun oldu diyebiliriz teklifimizden %40 fazla istedi.''
'Takıma faydalı olacak oyuncuları alacağız. Her gelen hoca 10 tane oyuncu isteyip 10 tane gönderiyor. Türk futbolunun dar boğazda olma sebeplerinden birisi de bu. Kulüpte ve kulübün dışında ekibim var transferlerimizi yapmadan onlara sorarım.Gidenlerinde durumuna göre 3 veya 4 transfer yapacağız. Tecrübeli bir stoper, 6 numara ve santrfor alacağız.''
''Cavani gündeme geldi, görüşme yaptık kiralayacaktık ama maaşının yarısı bile çok yüksek geldi. Türk takımları için fazla ücret bunlar. Ayrıca iyi ki Hulk'u almadık eğer almış olsaydık bu sene 6 milyon euro para ödeyecektik.''
''Balotelli iyi getirmek önemliydi. Oynarsa da oynamazsa da önemli PR yaparız dedik. Baktığınız zaman Murat Sancak'ın bile reklamını yaptı diyebiliriz''