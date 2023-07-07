Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok konuşulacak transfer açıklaması! "Fenerbahçe'den alabiliriz"

''GUTİ VE BILIC İLE GÖRÜŞTÜK''

''Benim her zaman B ve C planlarım vardır. Montella ayrılınca 3-4 hoca bize ulaştı çalışmak istediğini dile getirdi. Guti ile görüşüyorduk listemiz hazırdı. En son Slaven Bilic ile görüştük ama aklımızda Kluivert vardı ve onunla anlaşmaya vardık. O da Montella gibi pozitif enerjisi yüksek hoş bir adam. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum ona 5.lik için prim koydum seneye 5.sırada bitiren Avrupa'ya gidebilecek. Ama Kluivert kabul etmedi ben 5.liği başarı saymam dedi. 'Slaven Bilic ile rakamlarda anlaşamadık aracılar sebebiyle sorun oldu diyebiliriz teklifimizden %40 fazla istedi.''