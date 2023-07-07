SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok konuşulacak transfer açıklaması! "Fenerbahçe'den alabiliriz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan çok konuşulacak transfer açıklaması! "Fenerbahçe'den alabiliriz"

07.07.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda hedeflerini büyüten Adana ekibinde Başkan Murat Sancak Hürriyet'e verdiği röportajda yeni sezona dair açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE MURAT SANCAK'IN O SÖZLERİ

MONTELLA SÖZLERİ... '

MONTELLA SÖZLERİ... '

'Montella ile iki yıl çalıştık, ben kalmasını isterdim. Ama geldiğimiz nokta da ailesini özlemişti gitmek istedi. Hala görüşürüz belki ilerde tekrar çalışabiliriz. Devam etmesini ben isterdim. Geriye bakmaya gerek yok.''

''GUTİ VE BILIC İLE GÖRÜŞTÜK'' 

''GUTİ VE BILIC İLE GÖRÜŞTÜK'' 

''Benim her zaman B ve C planlarım vardır. Montella ayrılınca 3-4 hoca bize ulaştı çalışmak istediğini dile getirdi. Guti ile görüşüyorduk listemiz hazırdı. En son Slaven Bilic ile görüştük ama aklımızda Kluivert vardı ve onunla anlaşmaya vardık. O da Montella gibi pozitif enerjisi yüksek hoş bir adam. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum ona 5.lik için prim koydum seneye 5.sırada bitiren Avrupa'ya gidebilecek. Ama Kluivert kabul etmedi ben 5.liği başarı saymam dedi. 'Slaven Bilic ile rakamlarda anlaşamadık aracılar sebebiyle sorun oldu diyebiliriz teklifimizden %40 fazla istedi.''

TRANSFER AÇIKLAMASI! '

TRANSFER AÇIKLAMASI! '

'Takıma faydalı olacak oyuncuları alacağız. Her gelen hoca 10 tane oyuncu isteyip 10 tane gönderiyor. Türk futbolunun dar boğazda olma sebeplerinden birisi de bu. Kulüpte ve kulübün dışında ekibim var transferlerimizi yapmadan onlara sorarım.Gidenlerinde durumuna göre 3 veya 4 transfer yapacağız. Tecrübeli bir stoper, 6 numara ve santrfor alacağız.''

''CAVANI'NIN MAAŞI ÇOK YÜKSEK''

''CAVANI'NIN MAAŞI ÇOK YÜKSEK''

''Cavani gündeme geldi, görüşme yaptık kiralayacaktık ama maaşının yarısı bile çok yüksek geldi. Türk takımları için fazla ücret bunlar. Ayrıca iyi ki Hulk'u almadık eğer almış olsaydık bu sene 6 milyon euro para ödeyecektik.''

''BALOTELLİ REKLAMIMIZI YAPTI''

''BALOTELLİ REKLAMIMIZI YAPTI''

''Balotelli iyi getirmek önemliydi. Oynarsa da oynamazsa da önemli PR yaparız dedik. Baktığınız zaman Murat Sancak'ın bile reklamını yaptı diyebiliriz''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor Murat Sancak son dakika fenerbahçe Süper Lig yeni sezon ürri̇yet süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.