Adana Demirspor Başkanı Sancak, ligde ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini söyledi:

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu yıl Spor Toto Süper Lig'i ilk 5'te tamamlayarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sancak, beraberinde basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve sportif direktör Gökhan Göktürk ile kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında pazartesi günü sahalarında oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının seyir keyfi açısından güzel olduğunu ifade etti.

Mario Balotelli'nin takımdan geç ayrıldığını belirten Sancak, "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik. Gitmesi bir şey kaybettirmedi, Dzyuba ve Gulbrandsen geldi onun yerine. Kadromuz iyi, Trabzonspor maçında da forvetsiz oynadık." diye konuştu.

Sancak, Balotelli'nin transfer olduğu İsviçre ekibi Sion'da da sorunlar yaşamasıyla ilgili, "Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion'da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 10 olduğunu anımsatan Sancak, bu yılki hedefleriyle ilgili, "Geçen sordular, 'Hedefimiz ilk 5' dedim. İlk 5'te yer alma ve Avrupa kupalarına gitme arzumuz var. Her şey nasip, Allah nasip etmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Allah nasip ederse de kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.