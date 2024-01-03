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  4. Adana Demirspor'da büyük bir kriz patlak verdi! Niang "4 aydır maaş alamıyorum" dedi, Kulüp Başkanı Murat Sancak "Yalan söylüyorsun" diye yanıt verdi

Adana Demirspor'da büyük bir kriz patlak verdi! Niang "4 aydır maaş alamıyorum" dedi, Kulüp Başkanı Murat Sancak "Yalan söylüyorsun" diye yanıt verdi

03.01.2024 21:26 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'un Senegalli oyuncusu M'Baye Niang, Fransa'da verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunurken, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak'ın ise Niang'a yanıtı sert oldu. İşte detaylar...

Adana Demirspor'un sezon başında Fransız ekibi Auxerre'den kadrosuna kattığı Senegalli oyuncusu M'Baye Niang, ülkesinde verdiği bir röportajda söylediği sözlerle camiayı adeta ayağa kaldırdı.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Niang 4 aydır maaş alamadığını söylerken, "Türkiye tecrübem saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum. Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu." ifadelerini kullandı.

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"AYRILMAK İSTİYORUM"

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Fransa'ya dönmek istediğini söyleyen Niang, "Ayrılmak istiyorum. Yönetime de bunu söyledim ve ekibimle bu yönde çalışmalara başladık. Fransa'ya dönmeyi çok isterim, benim için öncelik orası. Kendime güveniyorum, performans gösterecek kadar iyiyim."

"SOMUT TEMASLARIM VAR" 

"SOMUT TEMASLARIM VAR" 

"Somut temaslarım var ama özellikle Rusya, İtalya ve Suudi Arabistan'da... Bunu nasıl yapabileceğimizi görmek için Fransa'da görüşmeler yapıyoruz. Geçmiş bana şu anda kulüp isimleri vermenin bir anlamı olmadığını öğretti." sözlerini sarf etti.

MURAT SANCAK: YALAN SÖYLÜYORSUN 

MURAT SANCAK: YALAN SÖYLÜYORSUN 

M'Baye Niang'ın sözlerine yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı paylaşımda, "Yalan söylüyorsun. 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince bonservis getir git dedik. Uğurla ola. Dört gözle teklifleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor Murat Sancak son dakika niang sezon
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