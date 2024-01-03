Adana Demirspor'da büyük bir kriz patlak verdi! Niang "4 aydır maaş alamıyorum" dedi, Kulüp Başkanı Murat Sancak "Yalan söylüyorsun" diye yanıt verdi

Adana Demirspor'un sezon başında Fransız ekibi Auxerre'den kadrosuna kattığı Senegalli oyuncusu M'Baye Niang, ülkesinde verdiği bir röportajda söylediği sözlerle camiayı adeta ayağa kaldırdı.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Niang 4 aydır maaş alamadığını söylerken, "Türkiye tecrübem saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum. Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu." ifadelerini kullandı.

