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Adana Demirspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir Kocaeli maçı hangi kanalda?

14.07.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler Adana Demirspor ve Kocaelispor maçının detaylarını merak ediyor. Süper Lig’in yeni takımlarından olan Adana Demirspor ile TFF 1. Lig’in yeni ekibi olan Kocaelispor'un hazırlık maçının ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Adana Demirspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir Kocaeli maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Adana Demirspor ve Kocaelispor maçının ayrıntılar merak ediliyor. Adana Demirspor ile TFF 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor'un hazırlık maçı yakın bir süreçte gerçekleşecek. Peki Adana Demirspor Kocaelispor maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenecek?

Adana Demirspor Kocaelispor maçı ne zaman?

Süper Lig’e henüz yeni yükselmiş olan ve yapmış olduğu Belhanda, Assombalonga, Balotelli ve Svensson transferleriyle sıkça takip edilen Adana Demirspor, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor'un, daha önce hazırlık maçında Play Off finalinde Sakaryaspor’u devirmiş olan ve TFF 1. Lig’e terfi eden Kocaelispor ile mücadele edeceği maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Heyecanlı maçın 1 Ağustos 2021 Pazar günü oynanması bekleniyor. Adana Demirspor Kocaelispor maçının saati ise henüz netleşmedi.

Hangi kanaldan izlenecek?

Hangi kanaldan izlenecek?
İlgiyle takip edilen maç, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde TV 41 ve Kocaeli TV kanallarından canlı şekilde yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Kocaelispor
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