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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

28.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynadığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile Balotelli maç sonunda tartışma yaşadı.

Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı. Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı.

Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı.

Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

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