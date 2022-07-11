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Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

11.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampta bulunan Adana ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kala maçla tamamladı.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

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