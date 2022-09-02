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Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

02.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola: - "Takımıma hedefler doğrultusunda gol ve asistlerle katkı sunmak istiyorum" - Berk Yıldız: - "Atakaş Hatayspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum"

Adana Demirspor'un kanat oyuncuları David Akintola ve Berk Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacakları maçta 3 puan hedefliyor.

Mavi-lacivertli takım, Hatayspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola, lige iyi başlangıç yaptıklarını söyledi.

Geçen sezonun başında sakatlık geçirdiğini belirten 26 yaşındaki Akintola, "Bu durum beni geriye çekti ama bu seneye hazır şekilde geldim. Sıkı çalışıyorum. Takımıma hedefler doğrultusunda gol ve asistlerle katkı sunmak istiyorum." dedi.

Akintola, Hatay deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini ifade ederek, "Atakaş Hatayspor karşısında galip gelmek istiyoruz. Kimin gol attığı veya asist yaptığı önemli değil. Önemli olan bizim 3 puanı kazanan taraf olmamız. Yapmak istediğim tek şey maçlarda galip gelmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek." diye konuştu.

- Yıldız: "İyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum"

Adana Demirspor'un sezon öncesi Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Yıldız, yeniden Adana ekibine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Berk, takımının lige iyi hazırlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Lige iyi bir başlangıç yaptık. Her rakibe farklı şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızın direktiflerini yerine getiriyoruz. Atakaş Hatayspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum. Bana şans gelmezse de önemli olan kendimi hazır tutmam. Şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Şu an kim iyi performans gösterirse onun oynaması takımımız adına daha önemli."

Kulüpte aile ortamı olduğunu belirten genç oyuncu, Adana Demirspor formasıyla Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

- Nijeryalı kanat oyuncusu David Akintola: - "Takımıma hedefler doğrultusunda gol ve asistlerle katkı sunmak istiyorum" - Berk Yıldız: - "Atakaş Hatayspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum"

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Hatayspor karşısında 3 puan hedefliyor

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