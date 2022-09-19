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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

19.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Atatürk Parkı'ndaki törende Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle andığını belirterek, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olması ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı anıldığı gündür." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Mersin

Mersin'de de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler de törende yer aldı.

- Hatay

Hatay Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır konuşma yaptı.

Vali Doğan, törenin ardından gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti.

- Osmaniye

Osmaniye'deki tören Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, "Kahraman gazilerimiz, biliyoruz ki omuzunuzda gururla taşıdığınız şanlı madalyalar, şu an basmakta olduğumuz bu toprak, her bir karışı uğruna verdiğiniz kahramanlığın sembolleridir." ifadesini kullandı.

Törene Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü

Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

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Adana Hatay Mersin Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

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Akşam
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