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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

09.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.

Adana'nın merkez ve ilçelerinde kurulan kurban pazarlarına gelenler, bütçelerine uygun hayvan baktı.

Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında zaman zaman çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Pazara gelen Ferit Alkan, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nı sevinçle karşıladıklarını belirten Alkan, "Bu sene güzel üç kurbanlık aldık. Alamayanlara da Rabb'im seneye nasip etsin. Keseceğiz ve hakkaniyetle dağıtmaya çalışıp, kendimize de biraz ayıracağız. Fiyatlar iyi çok şükür." dedi.

- Mersin

Mersin'de kurbanlık alımı için bayramın ilk gününü tercih eden vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.

Bütçelerine uygun kurbanlığı seçmek için esnafın kurduğu çadırları gezen vatandaşlar, zaman zaman satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri de vatandaşlara su ve poşet dağıttı.

- Hatay

Hatay'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Besicilerden Abdullah Koyuncu, bu yıl hayvan fiyatlarının geçen yıla oranla pek farklı olmadığını söyledi.

Satışlardan memnun olduğunu belirten Koyuncu, hayvan pazarında her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğunu kaydetti.

- Osmaniye

Osmaniye'de de bayramın ilk günü kurbanlık almak isteyenler, Dereobası köyüne kurulan kurban pazarına gitti.

Vatandaşlar, satıcılarla pazarlık ederek aldıkları kurbanlıkları kendi araçları ya da nakliyeciler vasıtasıyla taşıdı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

Adana'da kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürdü

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Kurban Bayramı Adana Hatay Mersin Osmaniye kurban pazari

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Öğle
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

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Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
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