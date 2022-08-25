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Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

25.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen hakkında, imam hatip mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Adana ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Veyis Şahin, beraberinde dernek üyeleriyle Adalet Sarayı önünde, Gülşen'in bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şarkıcı Gülşen'i kınadıklarını ifade eden Şahin, "Gülşen isimli kendisini sanatçı zanneden şahsın imam hatip camiasına sarf ettiği sözü kendisine aynen iade ediyoruz. Bugün burada, imam hatip camiasına hakaret eden bu şahıs hakkında adliyeye gelerek suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Mersin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Yıldızbakan, yazılı açıklamasında, imam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini belirtti.

İmam hatip okullarının siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını bildiren Yıldızbakan, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldızbakan, bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceklerini, şarkıcı Gülşen'den hukuk önünde hesap soracaklarını kaydetti.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Çolak, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, imam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını anlatarak, toplantının ardından şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

​​​​​​​Osmaniye ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci de adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, sözleri nedeniyle kınadığı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki

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Anahtar Kelimeler:
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