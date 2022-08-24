Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 50 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz