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Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

24.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 50 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu tespit ettikleri 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt, 936 litre sahte içki, 210 litre etil alkol, 50 kaçak cep telefonu ve 50 kaçak şarj aleti ele bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 14 bin 100 litre kaçak akaryakıt ve 936 litre sahte içki ele geçirildi

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alkol Adana kaçakçılık

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