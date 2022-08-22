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Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

22.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

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Adana kaçakçılık kom makaron

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Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Ömer Faruk Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
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