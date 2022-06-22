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Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

22.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 275 litre sahte içki, 685 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 13 litre aroma ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler H.Y, Ü.Y. ve A.O'yu gözaltına aldı.

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da 275 litre sahte içki ve 685 litre etil alkol ele geçirildi

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Adana sahte içki

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Adana Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

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