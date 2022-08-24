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Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

24.08.2022 05:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan A. (30) merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, yakınına ait binanın 3. katındaki balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ramazan A'yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ramazan A'nın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adana'da 3. kattaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

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Seyhan
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