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Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

08.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit ettikleri adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 43 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana operasyon

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Seyhan
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Seyhan
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