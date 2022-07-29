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Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

29.07.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda oyun oynayan A.Ö. (5) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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