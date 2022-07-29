Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda oyun oynayan A.Ö. (5) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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