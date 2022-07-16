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Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

16.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alt kattaki dairelerin çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düşen ve bacaklarında kırık bulunan bebeğin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binanın 5'inci katından bahçeye düşen ve ayakları kırılan 1 yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

- Alt kattaki dairelerin çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düşen ve bacaklarında kırık bulunan bebeğin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'da 5'inci kattan toprak zemine düşen bebek yaralı kurtuldu

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