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Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

08.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Köseli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'de kız arkadaşının cenazesinde görüldükten sonra haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarmaya AFAD, UMKE ve belediyenin arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Anne Türkan Demiryürek, gazetecilere oğlunun kaybolduğunu Antalya'da diğer çocuğunun yanındayken öğrendiğini söyledi.

Hemen Adana'ya geldiğini belirten anne Demiryürek, oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

Oğlunun en son babasına, telefonla video çekerek veda mesajı attığını aktaran anne Demiryürek, "Oğlumu 3 Ekim'den bu yana arıyoruz, yok. En son kız arkadaşının mezarlığında görülmüş." dedi.

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan arama

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cumartesi

Aslı Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sena Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
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