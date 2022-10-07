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Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

07.10.2022 05:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli iki zanlının tabancayla ateş açması sonucu Y.K. ile ismi belirtilmeyen bir kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, tabancaya ait boş kovanlar buldu.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana akaryakıt istasyonu silahlı kavga

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Sabah
06:32
Öğle
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İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Cuma

Aylin Eczanesi
Seyhan
Melih Eczanesi
Seyhan
Nisan Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Erdoğan Eczanesi
Seyhan
Nadir Eczanesi
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