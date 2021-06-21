Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde apartmanda bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Asansör bakım firmasında çalışan Gürcan Barıç, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüksekten düşen Barıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla işçinin cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz