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Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

21.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde apartmanda bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Asansör bakım firmasında çalışan Gürcan Barıç, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüksekten düşen Barıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla işçinin cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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